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Израиль не позволит большинству палестинцев посетить Храмовую гору на Рамадан

Израиль не позволит большинству палестинцев посетить Храмовую гору на Рамадан

depositphotos Израиль во время отмечания мусульманами Рамадана не позволит большинству жителей палестинского Западного берега реки Иордан (или, как регион называют в Израиле, Иудеи и Самарии) посетить одну из главных святынь - Храмовую гору.

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