Израиль не позволит большинству палестинцев посетить Храмовую гору на Рамадан

depositphotos Израиль во время отмечания мусульманами Рамадана не позволит большинству жителей палестинского Западного берега реки Иордан (или, как регион называют в Израиле, Иудеи и Самарии) посетить одну из главных святынь - Храмовую гору.
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