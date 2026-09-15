Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вагонов можно построить больше. Но куда их потом отправлять.

Вагонов можно построить больше. Но куда их потом отправлять.

На одной из строек я как-то услышал от начальника снабжения фразу, которую хорошо запомнил: «Закажем еще вагонов — вывезем все быстрее».

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