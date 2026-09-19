Мигрант с ножом напал на сотрудника торгового центра в Москве

Инцидент произошёл вблизи Пятницкого шоссе. Патрулирующие территорию росгвардейцы получили сообщение о массовой драке в одном из торговых центров города.
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
всех черножопых пришельцев - на кол.
В отчётах Гаранту у нас дружба народов бл..... На завозил мразоту а нам отдуваться! Очистим Нашу Россию от мигрантской нечисти!
Мочить чурбанов, всех подряд не взирая на рост и вес.
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Давно пора после 5 лет отсидки по кишлакам! Корм при отсидке за счёт ОПГ Диаспора.