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Царьград

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Минобороны РФ: ВСУ атаковали РФ БПЛА и ракетами на выборах в сентябре

Минобороны РФ: ВСУ атаковали РФ БПЛА и ракетами на выборах в сентябре

Минобороны России сообщило о попытках ВСУ сорвать демократическое волеизъявление русских граждан на выборах 19-20 сентября с помощью атак БПЛА и ракетами "Фламинго".

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