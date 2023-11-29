Команда карагандинских боксёров завоевала 17 медалей и заняла первое место на республиканском турнире

На республиканском турнире на призы чемпиона ХХХ летних Олимпийских игр, обладателя кубка Вэла Баркера заслуженного мастера спорта РК Серика Сапиева среди юношей 14–15 лет карагандинские спортсмены завоевали 17 медалей: пять золотых, три серебряных и девять бронзовых.