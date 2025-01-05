Захарова: убийство российских журналистов — жестокое преступление Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захаровой после гибели журналиста «Известий» Александра Мартемьянова при попадании дрона в гражданский автомобиль и ранения его коллег в ДНР заявила, что сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского.