Лукашенко: вброс о бойцах из КНДР на Украине нужен для эскалации

Целью распространения информации о возможности участия северокорейских военных в украинском конфликте может быть его дальнейшая эскалация, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью НТВ на саммите БРИКС в Казани.
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