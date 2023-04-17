Слово и дело

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Появился топ самых ярких невест скандального телепроекта «Дом-2»

Появился топ самых ярких невест скандального телепроекта «Дом-2»

Три участницы телешоу «Дом-2» запомнились зрителям больше всего. Именно их называют самыми яркими и завидными невестами, передает издание «Вокруг.

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