Пленный военный ВСУ рассказал, как за два часа из разведчика стал медбратом

Украинский военнослужащий разведбата 41 ОМБР Борис Довбик, взятый в плен бойцами группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области рассказал, как в ВСУ его за два часа из разведчика превратили в медбрата.
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