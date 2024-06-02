Скончался российский певец Антон Казимир, который считался "голосом" Михаила Круга

В результате дорожно-транспортного происшествия в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб российский певец Антон Казимир, известный своими победами на различных вокальных конкурсах и исполнением партий Михаила Круга в альбоме Ирины Круг "Тебе, моя последняя любовь".