В Раде заявили, что Россия в силах полностью лишить Украину промышленности

В Верховной Раде считают, что Россия способна полностью лишить Украину промышленности. Об этом заявил депутат Рады Муса Магомедов, отметив, что более половины производственных предприятий в стране не работают в полной мере.
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