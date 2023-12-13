Зачем хитрые хозяйки кидают лед в унитаз: узнаете — всегда будете делать только так

В процессе использования сантехника быстро покрывается налетом. Особенно сильно пачкается унитаз. Чтобы привести его в порядок можно воспользоваться как специализированными средствами из магазина бытовой химии, так и народными методами.
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