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С юмором о политике: Коалиция желающих сегодня желает поговорить

С юмором о политике: Коалиция желающих сегодня желает поговорить

Мысли Бабы Яги Что? Опять?! Все фото и картинки из интернета Нет, ну сколько ж можно?! Сколько можно, я вас спрашиваю, господа европейцы, толочь воду в ступе, носить эту воду решетом, переливать из пустого в порожнее, при этом в лес дрова возить и тянуть резину? Вы уже 100500-й раз собираетесь на один и тот же саммит «коалиции желающих», и что? Кадр видео.

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Комментарии
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ВераВерная
Предсмертная агония. Ну ничего, патологоанатом разберётся.
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13 час.
Владимир Соловьев
БУДУТ ТОЛОЧЬ, ПОКА ПРИ ВЛАСТИ, А ТАМ ХОТЬ ПОТОП! НЕЧТО ПОХОЖЕЕ И В РОССИИ!
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11 час.
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