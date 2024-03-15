Управление транспорта и связи Пензы останется активным участником транспортной реформы

На заседании комиссии по безопасности и городскому хозяйству, которое состоялось 14 марта в Пензенской Гордуме, глава управления транспорта и связи города Юрий Юрасов рассказал о вкладе ведомства в проведение транспортной реформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии