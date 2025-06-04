В Великобритании оснастят команды боевых хакеров для атак на Россию

Вооруженные силы Великобритании получат 1 миллиард фунтов стерлингов на искусственный интеллект и подготовку команду боевых хакеров для атак на враждебные государства, заявил министр обороны страны Джон Хили, 29 июня пишет The Telegraph.
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