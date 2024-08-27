Китайская компания XPeng задумалась о строительстве предприятия по сборке эле...

Китайская компания XPeng задумалась о строительстве предприятия по сборке электромобилей в ЕвропеПовышенные пошлины на ввоз в Евросоюз электромобилей китайской сборки с июля действуют на временной основе, но если они будут утверждены к октябрю, то останутся в силе ещё на пять лет.