Китайская компания XPeng задумалась о строительстве предприятия по сборке эле...

Китайская компания XPeng задумалась о строительстве предприятия по сборке электромобилей в ЕвропеПовышенные пошлины на ввоз в Евросоюз электромобилей китайской сборки с июля действуют на временной основе, но если они будут утверждены к октябрю, то останутся в силе ещё на пять лет.
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