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Экипаж жив, задача выполнена: что стало с русским БТР после безумной дуэли с Bradley

Экипаж жив, задача выполнена: что стало с русским БТР после безумной дуэли с Bradley

«Хоть и досталось, испуга не было, сразу открыли ответный огонь из нашей пушки», – экипаж.Боевой экипаж русского бронетранспортера БТР-82А, который в ходе выполнения боевой задачи в лоб выскочил на бронемашину ВСУ Bradley американского производства, выжил и выполнил поставленную задачу, несмотря на полученные попадания.

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