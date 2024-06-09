Экипаж жив, задача выполнена: что стало с русским БТР после безумной дуэли с Bradley

«Хоть и досталось, испуга не было, сразу открыли ответный огонь из нашей пушки», – экипаж.Боевой экипаж русского бронетранспортера БТР-82А, который в ходе выполнения боевой задачи в лоб выскочил на бронемашину ВСУ Bradley американского производства, выжил и выполнил поставленную задачу, несмотря на полученные попадания.