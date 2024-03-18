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Певица Нюша пришла на премию в платье с декольте и без обручального кольца

Певица Нюша пришла на премию в платье с декольте и без обручального кольца

Певица Нюша вышла в свет в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram. 33-летняя Нюша стала гостьей церемонии вручения национальной музыкальной премии "Виктория", которая прошла 16 марта в Москве.

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