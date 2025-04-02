Громкий скандал: Mercedes сдала своих сообщников по картелю — Volkswagen, BMW, Renault-Nissan, Stellantis и ещё дюжина компаний заплатят большие штрафы

Европейский союз оштрафовал 15 автопроизводителей и Европейскую ассоциацию производителей автомобилей почти на 500 млн долларов за «участие в длительном картеле по утилизации автомобилей с истекшим сроком эксплуатации».
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