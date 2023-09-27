Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

На Западе очередная печалька - выяснилось, что нефтяной потолок не работает. Или работает так, как летают крокодилы - низенько-низенько и в режиме "стелс" (именно поэтому летающих крокодилов мало кто видел).
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