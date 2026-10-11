Экономист Колясников назвал фаворитов Нобелевской премии по экономике

Кандидат экономических наук, доцент МГУ и УрФУ Максим Колясников рассказал KP.RU, что главными претендентами на Нобелевскую премию по экономике в 2026 году считает исследователей цифровых технологий Сьюзан Атей и Хэла Вэриана.
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