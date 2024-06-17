В Кишиневе пройдет форум «Профессии будущего»

Новый форум профориентации пройдет в Кишиневе, где выпускники получат возможность узнать о программе «Профессии будущего» и специальностях, которые можно изучать: анимация, игровой дизайн и производство мультимедиа.
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