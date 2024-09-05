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"Полчаса ползали-умирали". Послание русского солдата с передовой

"Полчаса ползали-умирали". Послание русского солдата с передовой

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДЕТИ РАБОЧИХ ОКРАИН Каждый третий уже был ранен, Каждый первый терял друзей.

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Комментарии
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Ирина52
Русские - больше, чем национальность. Это государствообразующий народ, камертон, на который настраиваются настоящие, достойные люди всей России. Поэтому и француз Барклай де Толли был русским по духу, были и есть русские немцы, грузины и так далее. Но русские И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ХОТЯ НЕ ТОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Чтобы страна была единой, нужно ,что бы русских и русскую культуру УВАЖАЛИ, а не кошмарили.
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1 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Русские - это состояние души!
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44 мин.
Gennady Sokolovsky
Где вообще родятся и водятся такие &quot;грамотЮки&quot;?????????? &quot;промидол&quot; - промЕдол.
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22 мин.

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