"Полчаса ползали-умирали". Послание русского солдата с передовой

Ирина52

Русские - больше, чем национальность. Это государствообразующий народ, камертон, на который настраиваются настоящие, достойные люди всей России. Поэтому и француз Барклай де Толли был русским по духу, были и есть русские немцы, грузины и так далее. Но русские И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ХОТЯ НЕ ТОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Чтобы страна была единой, нужно ,что бы русских и русскую культуру УВАЖАЛИ, а не кошмарили.