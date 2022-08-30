США не примут новых правил Китая для Тайваньского пролива — Кирби

США не приемлют китайских маневров как попытку установить новые правила в Тайваньском проливе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил 30 августа портал Focus Taiwan.
США не приемлют китайских маневров как попытку установить новые правила в Тайваньском проливе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил 30 августа портал Focus Taiwan.
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