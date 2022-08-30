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США не примут новых правил Китая для Тайваньского пролива — Кирби

США не примут новых правил Китая для Тайваньского пролива — Кирби

США не приемлют китайских маневров как попытку установить новые правила в Тайваньском проливе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил 30 августа портал Focus Taiwan.

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