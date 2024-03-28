Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

Любопытное откопал коллега. Оказывается, в русских школах в Таджикистане (это те, которые за наши с вами деньги обучают таджиков на русском языке) курс истории Таджикистана написан местными работниками образования, в отличие от других предметов школы.

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Комментарии
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Volodja Podolin
Вот и получается, что &quot; Как срать - так один !! А как нюхать - так все !! &quot;
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18 час.
Владимир Соловьев
ПОЛНОЦЕННОГО ВРАГА НАДО ВСКОРМИТЬ САМОМУ, ЧЕМ И ЗАНИМАЛАСЬ СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ВСЕ 70 ЛЕТ.  ТЕПЕРЬ СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ, НО НЕ ВСЕ МЫ, А ОТДЕЛЬНЫЕ &quot;ВЫСОКИЕ ЛИЧНОСТИ&quot;. ПЫТАЛИСЬ ПРИКОРМИТЬ ИХ, А ИМ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НАДО, С ИХ СЛОНОВЬИМ АППЕТИТОМ.
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18 час.
Неизвестно Неизвестно
В СССР кстати национальной вражды не было, всё были как братья, и таджики были образованными и светской моралью воспитаны
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18 час.

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