"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

Вот и получается, что " Как срать - так один !! А как нюхать - так все !! "

Владимир Соловьев

ПОЛНОЦЕННОГО ВРАГА НАДО ВСКОРМИТЬ САМОМУ, ЧЕМ И ЗАНИМАЛАСЬ СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ВСЕ 70 ЛЕТ. ТЕПЕРЬ СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ, НО НЕ ВСЕ МЫ, А ОТДЕЛЬНЫЕ "ВЫСОКИЕ ЛИЧНОСТИ". ПЫТАЛИСЬ ПРИКОРМИТЬ ИХ, А ИМ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НАДО, С ИХ СЛОНОВЬИМ АППЕТИТОМ.