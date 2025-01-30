В подведомственной дептрансу структуре ЯНАО нашли нарушения в закупках

Ревизоры окружной Счетной палаты проверили аукционную деятельность АО «Ямалавтодор» и нашли недостатки в процедуре формирования максимальной цены контракта и в целесообразности закупок у единственного поставщика.
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