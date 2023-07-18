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Ночная атака беспилотников на Крым

Ночная атака беспилотников на Крым

Ночная атака беспилотников на Крым1. Ночью противник пытался атаковать Крым большим кол-вом беспилотников.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не пора ли начать обрабатывать всю западную часть хохлостана...  Как только наши парни будут приближаться к ним они практически все свалят в &quot;просвещенную&quot; Европу... Так пусть уже начинают собирать чемоданы...
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17 час.
German Myasnikov
А по Киеву и западенцам когда?
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16 час.

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