Ночная атака беспилотников на Крым1. Ночью противник пытался атаковать Крым большим кол-вом беспилотников.
Ночная атака беспилотников на Крым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не пора ли начать обрабатывать всю западную часть хохлостана... Как только наши парни будут приближаться к ним они практически все свалят в "просвещенную" Европу... Так пусть уже начинают собирать чемоданы...
Ответить
17 час.
German Myasnikov
А по Киеву и западенцам когда?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии