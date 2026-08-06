Ученые выяснили сколько времени нужно котам, чтобы забыть хозяина

Каждому владельцу кошки знакомо тревожное чувство перед долгой поездкой — не забудет ли любимый питомец хозяина за время разлуки?Современные исследования показывают, что эти опасения во многом напрасны: если между кошкой и человеком сформировалась прочная эмоциональная связь, она может сохраняться очень долго.
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