Ученые выяснили сколько времени нужно котам, чтобы забыть хозяина

Каждому владельцу кошки знакомо тревожное чувство перед долгой поездкой — не забудет ли любимый питомец хозяина за время разлуки?Современные исследования показывают, что эти опасения во многом напрасны: если между кошкой и человеком сформировалась прочная эмоциональная связь, она может сохраняться очень долго.