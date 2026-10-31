Нефть марки Brent утром подорожала на 0,5%, до $113,75 за баррель, сообщает Reuters. Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco накануне распорядился эвакуировать штаб-квартиру в Дахране на фоне обострения боев с хуситами.
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