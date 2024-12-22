🧡 22 декабря 2024 года по всей России пройдет всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!».
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🧡 22 декабря 2024 года по всей России пройдет всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!».