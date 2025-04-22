Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортёр американского производства М113 и личный состав ВСУ на Южно-Донецком направлении

После двух последовательных детонаций боекомплекта, бронетранспортёр был выведен из строя, а экипаж и десант пытались бежать, но операторы БпЛА нанесли серию точных ударов по живой силе полностью уничтожив группу военнослужащих ВСУ.
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