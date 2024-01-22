Сотрудниками уголовного розыска в Якутии раскрыто хищение у местного бизнесмена более 5 т замороженного омуля

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) при участии Росгвардии при проведении оперативного эксперимента задержаны трое жителей города Якутска, подозреваемых в хищении и сбыте свыше 5 тонн замороженного арктического омуля у местного предпринимателя.