Польша ― вечная головная боль Европы

Время узнать правду!ПолитикаПольша ― вечная головная боль Европы Где-то в середине 2000-х годов в МИД у меня состоялась информационная беседа с итальянским дипломатом.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ПолосовНу, вообще-то, развалился Ржачь Посполитый куда как раньше 1795 года. К 1612 году у него УЖЕ НЕ БЫЛО значительной части Русских территорий и прочих, приобретенных с Великим княжеством Литовским, территорий. А так - все правильно. "Еще Польска не сгинела" пытается и БУДЕТ пытаться восстановить Ржачь Посполитый "от можа до можа". Как, впрочем и турки пытаются восстановить Османскую империю. Кстати и у нас есть идиоты, мнящие реставрацию Российской империи.БОБорис ОсиповКомментировать
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