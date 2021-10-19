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Польша ― вечная головная боль Европы

Польша ― вечная головная боль Европы

Где-то в середине 2000-х годов в МИД у меня состоялась информационная беседа с итальянским дипломатом.

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Сергей Полосов
Ну, вообще-то, развалился Ржачь Посполитый куда как раньше 1795 года. К 1612 году у него УЖЕ НЕ БЫЛО значительной части Русских территорий и прочих, приобретенных с Великим княжеством Литовским, территорий. А так - все правильно. "Еще Польска не сгинела" пытается и БУДЕТ пытаться восстановить Ржачь Посполитый "от можа до можа". Как, впрочем и турки пытаются восстановить Османскую империю. Кстати и у нас есть идиоты, мнящие реставрацию Российской империи.
Борис Осипов

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