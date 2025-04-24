Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Незамеченной прошла новость об очередном архиважном русском рекорде. Газпром на участке Белогорск — Хабаровск кладёт трубы, рассчитанные на давление в 150 атмосфер (ссылка).

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Комментарии
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М
Михаил
Не  так  и  уверено  и  доказывать  ЭТО  и  надо,  Юрий! Как  я  и  наблюдаю  даже  и  сегодня...  -  &quot;На  местах&quot;  заметно  и  предпочтение  отдают  непоставляемой  сегодня  НКТ  трубы  пр-ва  Германской  &quot;Манесман&quot;-овской  трубы.
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12 час.
Михалыч
Нужно только радоваться успехам, но сжиганию достояния народа на футбольных утехах при бедственном положении стариков - это аморально!!!
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
В  трубах  Газпрома  надо  предусмотреть  ...специальные  комнаты  ...отдыха  для  бойцов  ...Ну,  чтобы  были  раскладушки  ,  чай...Эти  комнаты  можно  приваривать  снаружи  трубы  ...Чтобы  в  них  можно  было  накапливать  дивизии  для  штурма  из  под  земли  фашистской  Европы.
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7 час.
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