Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

М Михаил Не так и уверено и доказывать ЭТО и надо, Юрий! Как я и наблюдаю даже и сегодня... - "На местах" заметно и предпочтение отдают непоставляемой сегодня НКТ трубы пр-ва Германской "Манесман"-овской трубы.

Михалыч Нужно только радоваться успехам, но сжиганию достояния народа на футбольных утехах при бедственном положении стариков - это аморально!!!