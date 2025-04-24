Незамеченной прошла новость об очередном архиважном русском рекорде. Газпром на участке Белогорск — Хабаровск кладёт трубы, рассчитанные на давление в 150 атмосфер (ссылка).
Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР
Комментарии
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М
Михаил
Не так и уверено и доказывать ЭТО и надо, Юрий! Как я и наблюдаю даже и сегодня... - "На местах" заметно и предпочтение отдают непоставляемой сегодня НКТ трубы пр-ва Германской "Манесман"-овской трубы.
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12 час.
Михалыч
Нужно только радоваться успехам, но сжиганию достояния народа на футбольных утехах при бедственном положении стариков - это аморально!!!
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
В трубах Газпрома надо предусмотреть ...специальные комнаты ...отдыха для бойцов ...Ну, чтобы были раскладушки , чай...Эти комнаты можно приваривать снаружи трубы ...Чтобы в них можно было накапливать дивизии для штурма из под земли фашистской Европы.
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7 час.
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