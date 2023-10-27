Генассамблея ООН вопреки хотелкам США и Великобритании требует от Израиля прекратить огонь и перейти к переговорам с ХАМАСом.
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Генассамблея ООН вопреки хотелкам США и Великобритании требует от Израиля прекратить огонь и перейти к переговорам с ХАМАСом.
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