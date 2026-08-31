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Царьград

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Лондонское начальство Reuters "не вполне довольно": Глава московского филиала агентства подал в отставку

Лондонское начальство Reuters "не вполне довольно": Глава московского филиала агентства подал в отставку

С 1 сентября глава московского филиала агентства Reuters Гай Фолконбридж уходит в отставку. Одной из причин, по информации источников, стала то, что лондонское руководство "не вполне довольно" тем, как освещаются события в России.

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