Лондонское начальство Reuters "не вполне довольно": Глава московского филиала агентства подал в отставку

С 1 сентября глава московского филиала агентства Reuters Гай Фолконбридж уходит в отставку. Одной из причин, по информации источников, стала то, что лондонское руководство "не вполне довольно" тем, как освещаются события в России.
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