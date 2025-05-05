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Петербургский дневник

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Полянский: прогресса по нормализации работы дипмиссий России в США сейчас нет

Полянский: прогресса по нормализации работы дипмиссий России в США сейчас нет

При этом Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий России в Соединенных Штатах пока нет, однако усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении, рассказал РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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