Полянский: прогресса по нормализации работы дипмиссий России в США сейчас нет

При этом Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий России в Соединенных Штатах пока нет, однако усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении, рассказал РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.