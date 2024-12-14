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Чанов о ЦСКА: «Еще поборется за тройку. С приходом Николича игра наладилась, стали меньше пропускать» 

После 18 туров армейцы занимают в таблице 6-е место. — Нельзя слишком часто менять тренеров. Нужно запастись терпением.

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