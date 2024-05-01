Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в Брянской области

Пострадавших и разрушений нет Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем официальном Телеграм-канале об уничтожении беспилотника украинской армии над Стародубским муниципальным округом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии