Более 15 тысяч крымских первокурсников начали обучение за счет бюджета

В Крыму новый учебный год начался с размахом: свыше шести тысяч человек приступили к занятиям в высших учебных заведениях на бесплатной основе, причем их обучение оплачивается из средств как федерального, так и регионального бюджетов.
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