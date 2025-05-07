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Продался за колбасу и укатил в Майами. Как бывший глава МИД Козырев стал иноагентом

Продался за колбасу и укатил в Майами. Как бывший глава МИД Козырев стал иноагентом

В полку иноагентов снова прибыло. Наряду с правозащитниками и журналистами в реестр Минюста включили первого министра иностранных дел России Андрея Козырева*.

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Григорий Ревуненков
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