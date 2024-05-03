Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Крыша Парахина лучше прокурорских работников работает.Орловский облсуд ...
  • spss
    спортсмены сами обойдутся,на медицину обычным  гражданам не хватает и врачей и средств....В Орловской облас...
  • Виталий Кузнецов
    Позор администрации и коммунальным службам Орла!! Не хотят, не могут и боятся содержать город в чистоте! Каждый квадр...В Орловской облас...

Для разработки песка в месторождении Музалевского поручено изменить Генплан Орловского муниципального округа

Для разработки песка в месторождении Музалевского поручено изменить Генплан Орловского муниципального округа

Управление архитектуры региона поручило Архитектурно-планировочному управлению Орловской области подготовить проект внесения изменения в Генплан и Правила землепользования и застройки Орловского муниципального округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх