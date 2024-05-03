Для разработки песка в месторождении Музалевского поручено изменить Генплан Орловского муниципального округа

Управление архитектуры региона поручило Архитектурно-планировочному управлению Орловской области подготовить проект внесения изменения в Генплан и Правила землепользования и застройки Орловского муниципального округа.
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