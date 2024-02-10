Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории

WSJ: Венесуэла стягивает войска и танки к границе спорной с Гайаной территории Руководство Венесуэлы стягивает войска и танки к границе соседнего государства Гайана из-за эскалации территориального конфликта, продолжающегося около 200 лет.
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