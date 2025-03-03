Китай впервые после пандемии запустил пассажирский поезд Пекин — Москва

«Китайские железные дороги» (КЖД) впервые после пандемии коронавируса запустили в опытную поездку по сети РЖД пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва, он состоит из вагонов производства КНР, ранее не ходивших в России, по результатам тестирования будет принято решение о возможности эксплуатации этого подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда на регулярной основе, сообщили в РЖД.