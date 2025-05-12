Валерию Меладзе предрекли судьбу Орбакайте — власти Латвии взялись за проверку

Артист рискует оказаться в сложной ситуации. Валерий Меладзе Anatoly Lomokhov/Global Look PressПевец Валерий Меладзе собирается дать концерт в Риге в конце июня, однако появились слухи, что выступление певца может не состояться из-за властей Латвии.