Валерию Меладзе предрекли судьбу Орбакайте — власти Латвии взялись за проверку

Артист рискует оказаться в сложной ситуации. Валерий Меладзе Anatoly Lomokhov/Global Look PressПевец Валерий Меладзе собирается дать концерт в Риге в конце июня, однако появились слухи, что выступление певца может не состояться из-за властей Латвии.
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