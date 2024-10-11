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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Канарейкин: «Спартак» показал слабый хоккей с «Салаватом» и «Металлургом». Характера не хватало, игра была неустойчивой и невыразительной»

Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла 2 последних матча в Фонбет Чемпионате КХЛ – «Металлургу» (2:5) и «Салавату» (2:5).

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