Любовь не понимает слов / Ask Laftan Anlamaz турецкий сериал 2016

Название сериала: Любовь не понимает слов Оригинальное название: Ask Laftan Anlamaz / Страна: Турция Жанр: комедия;мелодрама Год: 2016 Всего серий: 31 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: Ирина Котова Актеры: Ханде Эрчел;Бурак Дениз;Озджан Текдемир;Мерве Чагыран;Огузхан Карби;Адем Явуз Озата;Туче Карабаджак;Демет Гюль;Сулейман Фелек;Бетюль Чобаноглу Режисеры: Бахадыр Индже;Бесте Султан Касапогуллары Продюсеры: Туран Баят;Бурак Сайашар Рейтинг КиноПоиска: 7.
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