Ренхап: КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

Неопознанный снаряд в сторону Японского моря выпустила КНДР, 11 сентября сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
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