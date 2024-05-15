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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич получил из рук Адама Сильвера награду MVP сезона

Никола Йокич получил из рук Адама Сильвера награду MVP сезона

Награду самому ценному игроку сезона центровому «Денвера» вручил комиссионер НБА Адам Сильвер. Церемония состоялась в день пятого матча серии «Наггетс» – «Вулвз».

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