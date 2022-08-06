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Масалитин об игре Зайнутдинова: «Он дисциплинированный игрок, но квалификации, чтобы играть в центре защиты, ему не хватает»

Валерий Масалитин прокомментировал игру Бахтиера Зайнутдинова в защите в матчах Мир РПЛ. – Если Федотов хочет играть в три центральных защитника, то игроки на эту позицию ещё нужны.

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